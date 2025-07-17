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Чи є на фронті нестача бійців — що кажуть у Генштабі

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 01:30
Ексречник Генштабу прокоментував чутки щодо нестачі бійців на фронті
Владислав Селезньов. Фото: Станіслав Юрченко/RFE/RL

Деякі бійці повідомляють про нестачу особового складу у військових частинах. Насправді ж чисельність армії станом на сьогодні не є критичною проблемою, адже у веденні війни ключову роль насамперед відіграють технологічні засоби. Йдеться про безпілотники, артилерію та інші засоби ураження.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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Нестача бійців на передовій

Селезньов зазначив, що інформація щодо укомплектованості підрозділів Сил оборони України засекречена. Мобілізація триває у плановому режимі. Новобранці проходять підготовку до бойових дій. Їх навчають як в Україні, так і закордоном.

Також військовий експерт додав, що Україна перебуває в режимі стратегічної оборони. За таких умов потреби у великій кількості особового складу на передовій немає.

"Ми перебуваємо у стратегічній обороні під прикриттям інженерних фортифікацій, які побудовані належним чином. У цій ситуації особового складу потрібно дещо менше. Ці фактори певною мірою працюють як компенсаторний механізм, щоб ми мали змогу з наявними ресурсами мати стабілізацію на полі бою", — пояснив Селезньов.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на інформацію щодо нового наступу російських військ. Він назвав такі чутки безглуздими.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що росіянам не вдасться захопити всю Донецьку область до кінця поточного року. Наразі метою ворога є вхід на територію Дніпропетровщини та створення ще однієї буферної зони.

армія Генштаб ЗСУ війна в Україні військовослужбовці фронт ситуація на фронті
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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