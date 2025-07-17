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Главная Мобилизация Есть ли на фронте нехватка бойцов — что говорят в Генштабе

Есть ли на фронте нехватка бойцов — что говорят в Генштабе

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 01:30
Экс-глава Генштаба прокомментировал слухи о нехватке бойцов на фронте
Владислав Селезнев. Фото: Станислав Юрченко/RFE/RL

Некоторые бойцы сообщают о недостатке личного состава в воинских частях. На самом деле численность армии по состоянию на сегодня не является критической проблемой, ведь в ведении войны ключевую роль прежде всего играют технологические средства. Речь идет о беспилотниках, артиллерии и других средствах поражения.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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Нехватка бойцов на передовой

Селезнев отметил, что информация об укомплектованности подразделений Сил обороны Украины засекречена. Мобилизация продолжается в плановом режиме. Новобранцы проходят подготовку к боевым действиям. Их обучают как в Украине, так и за рубежом.

Также военный эксперт добавил, что Украина находится в режиме стратегической обороны. При таких условиях потребности в большом количестве личного состава на передовой нет.

"Мы находимся в стратегической обороне под прикрытием инженерных фортификаций, которые построены должным образом. В этой ситуации личного состава нужно несколько меньше. Эти факторы в определенной степени работают как компенсаторный механизм, чтобы мы имели возможность с имеющимися ресурсами иметь стабилизацию на поле боя", — пояснил Селезнев.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на информацию о новом наступлении российских войск. Он назвал такие слухи бессмысленными.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россиянам не удастся захватить всю Донецкую область до конца текущего года. На данный момент целью врага является вход на территорию Днепропетровщины и создание еще одной буферной зоны.

армия Генштаб ВСУ война в Украине военнослужащие фронт ситуация на фронте
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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