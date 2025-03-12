Згідно з інформацією юриста, за мобілізованими зберігається місце роботи та посада, але не зарплатня

Чи має гарантію мобілізований повернутись на старе робоче місце
Питання забезпечення соціальних гарантій для військовослужбовців набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану. Перед мобілізацією багатьох цікавить: які права за ними закріплюються у разі повернення на роботу після війни.
Про ці аспекти в інтерв'ю РБК-Україна проінформувала юристка практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторія Огородник.
Які трудові гарантії діють для мобілізованих
Як зазначила Огородник, згідно зі статтею 119 КЗпП, до категорій працівників, які мають право на трудові гарантії, належать: особи, направлені для проходження базової військової служби; призвані на військову службу за призовом офіцерського складу; мобілізовані під час воєнного стану; резервісти, призвані на військову службу в особливий період; особи, прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі ті, хто укладає новий контракт.
До липня 2022 року зазначені категорії працівників мали право на збереження місця роботи, посади та середнього заробітку. Згідно із Законом України №2352-IX, що набрав чинності 19 липня 2022 року, за ними зберігаються лише місце роботи та посада.
Термін дії гарантій визначається: до закінчення особливого періоду; до дня фактичного звільнення; до завершення лікування для поранених; до повернення з полону.
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