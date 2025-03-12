Згідно з інформацією юриста, за мобілізованими зберігається місце роботи та посада, але не зарплатня

Працівник на заводі. Ілюстративне фото: pexels.com

Питання забезпечення соціальних гарантій для військовослужбовців набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану. Перед мобілізацією багатьох цікавить: які права за ними закріплюються у разі повернення на роботу після війни.

Про ці аспекти в інтерв'ю РБК-Україна проінформувала юристка практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторія Огородник.

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Які трудові гарантії діють для мобілізованих

Як зазначила Огородник, згідно зі статтею 119 КЗпП, до категорій працівників, які мають право на трудові гарантії, належать: особи, направлені для проходження базової військової служби; призвані на військову службу за призовом офіцерського складу; мобілізовані під час воєнного стану; резервісти, призвані на військову службу в особливий період; особи, прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі ті, хто укладає новий контракт.

До липня 2022 року зазначені категорії працівників мали право на збереження місця роботи, посади та середнього заробітку. Згідно із Законом України №2352-IX, що набрав чинності 19 липня 2022 року, за ними зберігаються лише місце роботи та посада.

Термін дії гарантій визначається: до закінчення особливого періоду; до дня фактичного звільнення; до завершення лікування для поранених; до повернення з полону.

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