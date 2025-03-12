Согласно информации юриста, за мобилизованными сохраняется место работы и должность, но не зарплата

Работник на заводе. Иллюстративное фото: pexels.com

Вопрос обеспечения социальных гарантий для военнослужащих приобретает особую актуальность в условиях военного положения. Перед мобилизацией многих интересует: какие права за ними закрепляются в случае возвращения на работу после войны.

Об этих аспектах в интервью РБК-Украина проинформировала юрист практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько и партнеры" Виктория Огородник.

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Как отметила Огородник, согласно статье 119 КЗоТ, к категориям работников, имеющих право на трудовые гарантии, относятся: лица, направленные для прохождения базовой военной службы; призванные на военную службу по призыву офицерского состава; мобилизованные во время военного положения; резервисты, призванные на военную службу в особый период; лица, принятые на военную службу по контракту, в том числе те, кто заключает новый контракт.

До июля 2022 года указанные категории работников имели право на сохранение места работы, должности и среднего заработка. Согласно Закону Украины №2352-IX, вступившему в силу 19 июля 2022 года, за ними сохраняются только место работы и должность.

Срок действия гарантий определяется: до окончания особого периода; до дня фактического увольнения; до завершения лечения для раненых; до возвращения из плена.

Напомним, мы ранее писали о топ-5 новых правил о бронировании работников, которые стоит знать.

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