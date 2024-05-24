Чи має право ТЦК знімати вручення повістки на відео — коментар глави Нацполіції

Військовозобов'язаний спілкується з працівниками ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот

Очільник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що спілкування військовозобов'язаного з поліцейськими та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки на тему мобілізації має фіксуватися на камеру. Він наголосив, що це обов'язково.

Про це Іван Вигівський розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, опублікованому в четвер, 23 травня.

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Відеофіксація спілкування з поліцією та ТЦК

"Щодо фіксації спілкування з громадянами. Законом № 3633-ІХ чітко передбачено, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації", — зазначив голова Нацполіції.

За його словами, це вказано в статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Вигівський підкреслив, що у разі порушень громадяни можуть звертатися за номерами 102 або 112 і на телефони "гарячих ліній".

"Відразу буде реакція", — запевнив він.

Також Вигівський заявив, якщо чоловік на вулиці не показав на вимогу поліції документів, може відбутися адміністративне затримання для встановлення особи. Загалом дії поліцейського залежатимуть від того, яких саме документів немає.

Нагадаємо, що юристка Орися Швець розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE, чи мають право представники ТЦК після 18 травня й надалі зупиняти на вулицях чоловіків призовного віку та яким буде новий порядок вручення повісток в Україні.