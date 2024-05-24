Вправе ли ТЦК снимать вручение повестки на видео — комментарий главы Нацполиции
Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что общение военнообязанного с полицейскими и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки на тему мобилизации должно фиксироваться на камеру. Он подчеркнул, что это обязательно.
Об этом Иван Выговский рассказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 23 мая.
Видеофиксация общения с полицией и ТЦК
"О фиксации общения с гражданами. Законом № 3633-ІХ четко предусмотрено, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации", — отметил глава Нацполиции.
По его словам, это указано в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Выговский подчеркнул, что в случае нарушений граждане могут обращаться по номерам 102 или 112 и на телефоны "горячих линий".
"Сразу будет реакция", — заверил он.
Также Выговский заявил, если мужчина на улице не указал по требованию полиции документов, может произойти административное задержание для установления личности. В целом действия полицейского будут зависеть от того, каких документов нет.
Напомним, что юрист Орыся Швец рассказала в интервью Новини.LIVE, имеют ли право представители ТЦК после 18 мая и дальше останавливать на улицах мужчин призывного возраста и каким будет новый порядок вручения повесток в Украине.
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