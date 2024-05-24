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Вправе ли ТЦК снимать вручение повестки на видео — комментарий главы Нацполиции

24 мая 2024 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вправе ли ТЦК снимать вручение повестки на видео — комментарий главы Нацполиции
Военнообязанный общается с работниками ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что общение военнообязанного с полицейскими и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки на тему мобилизации должно фиксироваться на камеру. Он подчеркнул, что это обязательно.

Об этом Иван Выговский рассказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 23 мая.

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Видеофиксация общения с полицией и ТЦК

"О фиксации общения с гражданами. Законом № 3633-ІХ четко предусмотрено, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации", — отметил глава Нацполиции.

По его словам, это указано в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Выговский подчеркнул, что в случае нарушений граждане могут обращаться по номерам 102 или 112 и на телефоны "горячих линий".

"Сразу будет реакция", — заверил он.

Также Выговский заявил, если мужчина на улице не указал по требованию полиции документов, может произойти административное задержание для установления личности. В целом действия полицейского будут зависеть от того, каких документов нет.

Напомним, что юрист Орыся Швец рассказала в интервью Новини.LIVE, имеют ли право представители ТЦК после 18 мая и дальше останавливать на улицах мужчин призывного возраста и каким будет новый порядок вручения повесток в Украине.

закон
видео
Иван Выгивский
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мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
Нацполиция

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