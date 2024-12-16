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Чи має роботодавець слідкувати за військовим обліком працівників

16 грудня 2024 18:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік працівників - обов'язки роботодавця
Перевірка дотримання військовозобов’язаним правил військового обліку. Фото: vinnitsa.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Роботодавець не має контролювати процес персонального військового обліку своїх працівників. Зокрема, він не може змусити їх стати на військовий облік за місцем розташування чи реєстрації підприємства — бо вони мають стояти на обліку за місцем власного проживання.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Роботодавці, у яких працюють військовозобов’язані громадяни, мають певні зобов’язання перед державою в період воєнного стану та загальної мобілізації.

Зокрема, вони мають надавати до територіальних центрів комплектування інформацію про цих військовозобов’язаних.

Коли роботодавець не несе відповідальності за працівників

Але при цьому, наголосив юрист Андрій Топчій, роботодавець, який слідкує за військовозобов’язаними за місцем роботи — не може контролювати виконання військовозобов’язаними їхніх зобов’язань за місцем проживання чи реєстрації.

Юрист підкреслив, що існують різні види військового обліку — персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Персонально-якісний — це відповідальність самих громадян за перебування чи неперебування на військовому обліку за місцем проживання. А персональний просто — це відповідальність керівників підприємств за військовозобов’язаних працівників, незалежно від того, чи перебувають вони на військовому обліку за місцем держреєстрації.

"При цьому санкції до роботодавця за те, що працівники не стануть на облік за місцем вашої реєстрації, відсутні, оскільки у працівника немає такого обов'язку", — пояснив Андрій Топчій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може роботодавець звільнити працівника, якого мобілізували.

Також ми повідомляли про те, які документи подають до ТЦК на роботі.

військовий облік мобілізація працівники підприємства роботодавці

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