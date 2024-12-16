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Должен ли работодатель следить за воинским учетом работников

16 декабря 2024 18:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет работников – обязанности работодателя
Проверка соблюдения военнообязанных правил военного учета. Фото: vinnitsa.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Работодатель не должен контролировать процесс персонального воинского учета своих работников. В частности, он не может заставить их встать на воинский учет по месту нахождения или регистрации предприятия, потому что они должны стоять на учете по месту жительства.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Работодатели, в которых работают военнообязанные граждане, имеют определенные обязательства перед государством в период военного положения и всеобщей мобилизации.

В частности, они должны предоставлять в территориальные центры комплектования информацию об этих военнообязанных.

Когда работодатель не несет ответственности за работников

Но при этом, подчеркнул юрист Андрей Топчий, работодатель, следящий за военнообязанными по месту работы, не может контролировать выполнение военнообязанными их обязательств по месту жительства или регистрации.

Юрист подчеркнул, что существуют разные виды военного учета — персонально-качественный, персонально-первичный и персональный. Персонально-качественный — это ответственность самих граждан за пребывание или ненахождение на военном учете по месту жительства. А персональный просто — это ответственность руководителей предприятий за военнообязанных работников независимо от того, находятся ли они на военном учете по месту госрегистрации.

"При этом санкции к работодателю за то, что работники не станут на учет по месту вашей регистрации, отсутствуют, поскольку у работника нет такой обязанности", — пояснил Андрей Топчий.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли работодатель уволить мобилизованного работника.

Также мы сообщали о том, какие документы представляют в ТЦК на работе.

военный учет мобилизация сотрудники предприятия работодатели

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