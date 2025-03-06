Відстрочка від мобілізації для студентів після 30 років - коли це можливо

Студенти на занятті. Фото: ВВС

Студенти, які відповідають двом основним критеріям, мають право на відстрочку від мобілізації. Це право не має вікових обмежень, тож студентам, які старші 30 років, теж можна розраховувати на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Умови відстрочки для студентів

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, розпочатий після повномасштабного вторгнення російської армії до України та оголошення воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку.

Це, зокрема, студенти навчальних закладів, які навчаються на денному чи дуальному відділенні та не порушують принцип послідовності здобутої освіти.

Чи існує вікове обмеження для відстрочки студентів

Відстрочка для студентів не стосується якихось вікових обмежень — скажімо, 25 чи 30 років.

"Студентам відстрочку надають і далі незалежно від віку", — пояснив адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання військовозобов’язаного громадянина, який поцікавився можливістю оформлення відстрочки для навчання студенту віком від 30 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має повідомляти ТЦК про вступ військовозобов’язаних громадян до вищих навчальних закладів.

Додамо, ми повідомляли про список усіх освітніх рівнів для студентів, які мають значення для довідки ЄДЕБО, потрібної для оформлення відстрочки від мобілізації.