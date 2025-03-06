Отсрочка от мобилизации для студентов после 30 лет - когда это возможно

Студенты на занятии. Фото: ВВС

Студенты, которые соответствуют двум основным критериям, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это право не имеет возрастных ограничений, поэтому студентам, которые старше 30 лет, тоже можно рассчитывать на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Условия отсрочки для студентов

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, начатый после полномасштабного вторжения российской армии в Украину и объявления военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку.

Это, в частности, студенты учебных заведений, которые учатся на дневном или дуальном отделении и не нарушают принцип последовательности полученного образования.

Существует ли возрастное ограничение для отсрочки студентов

Отсрочка для студентов не касается каких-то возрастных ограничений — скажем, 25 или 30 лет.

"Студентам отсрочку предоставляют и дальше независимо от возраста", — пояснил адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос военнообязанного гражданина, который поинтересовался возможностью оформления отсрочки для обучения студенту в возрасте от 30 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен сообщать ТЦК о поступлении военнообязанных граждан в высшие учебные заведения.

Добавим, мы сообщали о списке всех образовательных уровней для студентов, которые имеют значение для справки ЕГЭБО, необходимой для оформления отсрочки от мобилизации.