Чи можна виїжджати за кордон юнакам 17 років, які мають приписне свідоцтво

Перевірка на кордоні України. Ілюстраційне фото: ДПСУ

В України тривають мобілізаційні заходи, а на первинний військовий облік чоловіки мають ставати з 17 років. У батьків виникають питання: чи можна юнака, якому вже виповнилось 17 років і який зареєструвався у ТЦК, вивозити за кордон.

У юридичних нюансах розбирались "Факти" за допомогою юристів.

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Згідно з інформацією адвокатів, після запровадження в Україні воєнного стану, був обмежений виїзд за кордон особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).

Але, за словами юристів Безоплатної правової допомоги, підліткам до 18 років, які мають приписне й перебувають на військовому обліку, не потрібно брати дозволів і довідок у ТЦК та СП, щоби перетнути кордон.

Тобто за всіма нормами та правилами чоловіки, яким виповнилося 17 років, можуть перетинати кордон та виїжджати з України.

Юристи БПД також зазначили, що у звʼязку зі зменшенням віку постановки на військовий облік, починаючи з 16 років (у рік, коли має виповнитися 17), хлопці мають стати на військовий облік та отримати прописне свідоцтво.

Нагадаємо, ми раніше писали, яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону.

Також юристи пояснили, чи можна виїхати за кордон без військово-облікових документів.