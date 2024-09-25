Можно ли выезжать за границу молодым людям 17 лет, имеющим приписное свидетельство

Проверка на границе Украины. Иллюстрационное фото: ГНСУ

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, а на первичный военный учет мужчины должны становиться с 17 лет. У родителей возникают вопросы: можно ли юноше, которому исполнилось 17 лет, зарегистрированному в ТЦК, выезжать за границу.

В юридических аспектах разбирались "Факты" с помощью юристов.

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Выпустят ли юношу 17 лет за пределы Украины

Согласно информации адвокатов, после введения в Украине военного положения был ограничен выезд за границу лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).

Но, по словам юристов Бесплатной правовой помощи, подросткам до 18 лет, имеющим приписное свидетельство и состоящих на воинском учете, не нужно брать разрешения и справки в ТЦК и СП, чтобы пересечь границу.

То есть по всем нормам и правилам мужчины, которым исполнилось 17 лет, могут пересекать границу и выезжать из Украины.

Юристы БПД также отметили, что в связи с уменьшением возраста постановки на военный учет, начиная с 16 лет (в год, когда исполнится 17), юноши должны стать на военный учет и получить прописное свидетельство.

Напомним, мы ранее писали, какое наказание грозит за незаконное пересечение границы.

Также юристы объяснили, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.