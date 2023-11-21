Чи може призовник оскаржати рішення ВЛК щодо стану здоров’я — у МОЗ пояснили

Військовослужбовець під час проходження ВЛК. Фото: АрміяInform

В Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Утім, через низку причин, можна отримати відстрочку. Серед них — проблеми зі здоров'ям.

У МОЗ пояснили, чи може військовослужбовець оскаржити рішення, якщо вважає, що висновок комісії не відображає його реального стану здоров’я.

Читайте також:

Чи може військовослужбовець оскаржити рішення щодо стану здоров’я

У Міністерстві здоров'я України кажуть, що призовник має таке право.

Варіантів оскарження є два:

у досудовому порядку

через суд.

Зазвичай, отримати позитивний результат можна вже на етапі перегляду у досудовому порядку.

Що для цього потрібно:

Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату — позивач може звернутися до суду.

Чи може скасувати суд рішення ВЛК за медичними показниками

Суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію.

Натомість суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.