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Чи може призовник оскаржати рішення ВЛК щодо стану здоров’я — у МОЗ пояснили

21 листопада 2023 02:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чи може призовник оскаржати рішення ВЛК щодо стану здоров’я — у МОЗ пояснили
Військовослужбовець під час проходження ВЛК. Фото: АрміяInform
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Утім, через низку причин, можна отримати відстрочку. Серед них — проблеми зі здоров'ям. 

У МОЗ пояснили, чи може військовослужбовець оскаржити рішення, якщо вважає, що висновок комісії не відображає його реального стану здоров’я.

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Чи може військовослужбовець оскаржити рішення щодо стану здоров’я

У Міністерстві здоров'я України кажуть, що призовник має таке право. 

Варіантів оскарження є два:

  • у досудовому порядку
  • через суд.

Зазвичай, отримати позитивний результат можна вже на етапі перегляду у досудовому порядку.

Що для цього потрібно:

  • Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.
  •  Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).
  • Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.
  • Військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).
  • Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату — позивач може звернутися до суду.

Чи може скасувати суд рішення ВЛК за медичними показниками

Суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію.

Натомість суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

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