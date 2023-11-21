Чи може призовник оскаржати рішення ВЛК щодо стану здоров’я — у МОЗ пояснили
В Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Утім, через низку причин, можна отримати відстрочку. Серед них — проблеми зі здоров'ям.
У МОЗ пояснили, чи може військовослужбовець оскаржити рішення, якщо вважає, що висновок комісії не відображає його реального стану здоров’я.
Чи може військовослужбовець оскаржити рішення щодо стану здоров’я
У Міністерстві здоров'я України кажуть, що призовник має таке право.
Варіантів оскарження є два:
- у досудовому порядку
- через суд.
Зазвичай, отримати позитивний результат можна вже на етапі перегляду у досудовому порядку.
Що для цього потрібно:
- Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.
- Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).
- Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.
- Військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).
- Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату — позивач може звернутися до суду.
Чи може скасувати суд рішення ВЛК за медичними показниками
Суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію.
Натомість суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.
Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.
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