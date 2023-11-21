Может ли призывник обжаловать решение ВВК о состоянии здоровья — в Минздраве объяснили

Военнослужащий во время прохождения ВВК. Фото: АрмияInform

В Украине продолжают призывать военнообязанных в ряды ВСУ. Впрочем, по ряду причин можно получить отсрочку. Среди них – проблемы со здоровьем.

В Минздраве объяснили, может ли военнослужащий обжаловать решение, если считает, что заключение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья.

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В Министерстве здоровья Украины говорят, что призывник имеет такое право.

Вариантов обжалования есть два:

в досудебном порядке

через трибунал.

Обычно получить положительный результат можно уже на этапе пересмотра в досудебном порядке.

Что для этого нужно:

Написать заявление/жалобу о несогласовании с выводами ВЛК и просьбой пересмотреть указанное решение выше ВЛК.

Приобщить к заявлению/жалобы все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВЛК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВЛК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВЛК.

Военно-врачебная комиссия по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, именно он теперь будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦИКК).

Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительный результат — истец может обратиться в суд.

Может ли отменить суд решение ВЛК по медицинским показаниям

Суд не может отменить решение ВЛК по медицинским показаниям, ведь это не входит в его компетенцию.

Суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВЛК.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.