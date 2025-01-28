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Чи може родич воїна отримати копію висновку його ВЛК

28 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Висновок ВЛК - чи має родич військового право отримати копію висновку ВЛК
Військовослужбовець під час проходження ВЛК. Фото: "Апостроф"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовослужбовцю ЗСУ не дозволяють пройти ВЛК попри погіршення стану здоров’я, то він чи його рідня має право подати скаргу. Скарга подається до Генерального штабу ЗСУ чи Міністерства оборони України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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До юристів звернулася громадянка — родичка військовослужбовця ЗСУ. Вона пояснила, що військовому відмовляють у проходженні ВЛК попри погіршення стану здоров’я.

"Як матері військо службовця отримати копію висновку ВЛК?" — поцікавилася громадянка.

Куди звертатися за висновком попередньої ВЛК

Адвокат Євген Олександрович підкреслив, що у такій ситуації можна подати скаргу.

Скарга подається до Генштабу ЗСУ та Міністерства оборони України.

Крім того, можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за телефоном 0 800 50 04 42 чи на цілодобову урядову гарячу лінію за телефоном 1545.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має з'явитися до територіальних центрів комплектування і пройти військово-лікарські комісії до 4 лютого.

Додамо, ми повідомляли, коли можливе проходження ВЛК не за місцем державної реєстрації.

Міноборони ЗСУ скарги ВЛК військовослужбовці

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