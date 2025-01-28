Заключение ВВК - имеет ли родственник военного право получить копию заключения ВВК

Может ли родственник воина получить копию заключения его ВВК
Если военнослужащему ВСУ не позволяют пройти ВВК несмотря на ухудшение состояния здоровья, то он или его родня имеет право подать жалобу. Жалоба подается в Генеральный штаб ВСУ или Министерство обороны Украины.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Не посылают на ВВК
К юристам обратилась гражданка — родственница военнослужащего ВСУ. Она объяснила, что военному отказывают в прохождении ВВК несмотря на ухудшение состояния здоровья.
"Как матери военнослужащего получить копию заключения ВВК? — поинтересовалась гражданка.
Куда обращаться за заключением предыдущей ВВК
Адвокат Евгений Александрович подчеркнул, что в такой ситуации можно подать жалобу.
Скарга подается в Генштаб ВСУ и Министерство обороны Украины.
Кроме того, можно позвонить на горячую линию Минобороны по телефону 0 800 50 04 42 или на круглосуточную правительственную горячую линию по телефону 1545.
Напомним, мы ранее писали о том, кто должен явиться в территориальные центры комплектования и пройти военно-врачебные комиссии до 4 февраля.
Добавим, мы сообщали, когда возможно прохождение ВВК не по месту государственной регистрации.
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