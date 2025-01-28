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Может ли родственник воина получить копию заключения его ВВК

28 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заключение ВВК - имеет ли родственник военного право получить копию заключения ВВК
Военнослужащий во время прохождения ВВК. Фото: "Апостроф"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если военнослужащему ВСУ не позволяют пройти ВВК несмотря на ухудшение состояния здоровья, то он или его родня имеет право подать жалобу. Жалоба подается в Генеральный штаб ВСУ или Министерство обороны Украины.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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К юристам обратилась гражданка — родственница военнослужащего ВСУ. Она объяснила, что военному отказывают в прохождении ВВК несмотря на ухудшение состояния здоровья.

"Как матери военнослужащего получить копию заключения ВВК? — поинтересовалась гражданка.

Куда обращаться за заключением предыдущей ВВК

Адвокат Евгений Александрович подчеркнул, что в такой ситуации можно подать жалобу.

Скарга подается в Генштаб ВСУ и Министерство обороны Украины.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию Минобороны по телефону 0 800 50 04 42 или на круглосуточную правительственную горячую линию по телефону 1545.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен явиться в территориальные центры комплектования и пройти военно-врачебные комиссии до 4 февраля.

Добавим, мы сообщали, когда возможно прохождение ВВК не по месту государственной регистрации.

Минобороны ВСУ жалобы ВВК военнослужащие

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20:00 Может ли родственник воина получить копию заключения его ВВК

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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