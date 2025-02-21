Відстрочка від мобілізації - чи потрібні дані про сім'ю

Громадяни оформлюють відстрочку в ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Територіальний центр комплектування не має права відмовляти у відстрочці, якщо військовозобов’язаний не надав інформацію про членів своєї родини. Цю інформацію ТЦК може отримати самостійно із Реєстру актів громадського стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Незаконна відмова у відстрочці

До юристів звернувся громадянин, якому ТЦК відмовив у відстрочці через відсутність відомостей про інших членів сім’ї.

Громадянин поцікавився, наскільки правомірним є таке рішення територіального центру комплектування.

"Попередньо відмова незаконна, бо таку інформацію ТЦК може отримати самостійно з Реєстру актів громадського стану", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Що робити, коли ТЦК відмовив через відсутність відомостей про сім’ю

Юрист пояснив, що робити громадянину у такій ситуації.

"Рекомендую звернутись до суду", — підкреслив Айвазян, наголосивши при цьому, що важливим пунктом у цій історії є документи, які військовозобов’язаний громадянин передав ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи обов’язково треба йти до ТЦК для оформлення відстрочки в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно продовжувати відстрочку від мобілізації.