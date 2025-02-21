Отсрочка от мобилизации - нужны ли данные о семье

Граждане оформляют отсрочку в ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Территориальный центр комплектования не имеет права отказывать в отсрочке, если военнообязанный не предоставил информацию о членах своей семьи. Эту информацию ТЦК может получить самостоятельно из Реестра актов гражданского состояния.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, которому ТЦК отказал в отсрочке из-за отсутствия сведений о других членах семьи.

Гражданин поинтересовался, насколько правомерным является такое решение территориального центра комплектования.

"Предварительно отказ незаконен, потому что такую информацию ТЦК может получить самостоятельно из Реестра актов гражданского состояния", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Что делать, когда ТЦК отказал из-за отсутствия сведений о семье

Юрист объяснил, что делать гражданину в такой ситуации.

"Рекомендую обратиться в суд", — подчеркнул Айвазян, отметив при этом, что важным пунктом в этой истории являются документы, которые военнообязанный гражданин передал ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, обязательно ли надо идти в ТЦК для оформления отсрочки в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, как правильно продлевать отсрочку от мобилизации.