Покарання за корупцію — чи можна уникнути, якщо мобілізуватися

Рука в кайданках на тлі грошей. Фото ілюстративне: deposithotos.com

У середу, 17 липня, набув чинності Закон № 4496-IX, який президент України Володимир Зеленський підписав 15 липня. Метою цього законодавчого акту є посилення антикорупційних заходів.

Текст документа оприлюднили на сайті Верховної Ради України.

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Які зміни впровадили

Згідно з нововведеннями, до військових формувань не зможуть вступати люди, яких обвинувачують у скоєнні тяжких або особливо тяжких корупційних порушень.

Що ще змінилося:

змінили пороги відповідальності за недостовірне декларування

зменшили поріг активів, за який настає відповідальність за незаконне збагачення;

уточнили перелік посадовців, які підлягають покаранню;

вдосконалили послідовність справ НАБУ та БЕБ.

Як повідомив у коментарі OBOZ.UA адвокат Богдан Пулинець, Закон № 4496-IX — не новий кодекс, а лише пакет змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та профільних законів про антикорупційний контроль і військову службу.

За його словами, мобізація тепер не захищатиме від переслідування корупційних злочинців. Якщо кримінальне провадження відкрили, адвокат має довести, що обвинувачений не може брати участь у засіданнях через безпосередню участь у заходах оборони.

"Осіб, щодо яких у суді розглядають тяжки чи особливо тяжкі корупційні злочини, не можна зараховувати до ЗСУ. "Мобілізуватися під вирок", щоб уникнути суду в таких категоріях практично неможливо", — підсумував адвокат.

Також він додав, що умовно-достроково звільнитися для проходження служби можна, але до засуджених за особливо тяжкі корупційні злочини така привілея недоступна. Рішення ж щодо інших корупціонерів прийматиме суд.

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення. Антикорупційна система після впровадження змін має стати більш ефективною.

Також ми повідомляли про затримання посадовця "Київпастранс". Він переплатив 1,1 мільйона гривень під час закупівлі залізничного обладнання.