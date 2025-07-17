Наказание за коррупцию — можно ли избежать, если мобилизоваться

Рука в наручниках на фоне денег. Фото иллюстративное: deposithotos.com

В среду, 17 июля, вступил в силу Закон № 4496-IX, который президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 июля. Целью этого законодательного акта является усиление антикоррупционных мер.

Текст документа обнародовали на сайте Верховной Рады Украины.

Реклама

Читайте также:

Какие изменения внедрили

Согласно нововведениям, в военные формирования не смогут вступать люди, которых обвиняют в совершении тяжких или особо тяжких коррупционных нарушений.

Что еще изменилось:

изменили пороги ответственности за недостоверное декларирование

уменьшили порог активов, за который наступает ответственность за незаконное обогащение;

уточнили перечень чиновников, которые подлежат наказанию;

усовершенствовали последовательность дел НАБУ и БЭБ.

Как сообщил в комментарии OBOZ.UA адвокат Богдан Пулинец, Закон № 4496-IX — не новый кодекс, а лишь пакет изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и профильные законы об антикоррупционном контроле и военной службе.

По его словам, мобилизация теперь не будет защищать от преследования коррупционных преступников. Если уголовное производство открыли, адвокат должен доказать, что обвиняемый не может участвовать в заседаниях из-за непосредственного участия в мероприятиях обороны.

"Лиц, в отношении которых в суде рассматривают тяжкие или особо тяжкие коррупционные преступления, нельзя зачислять в ВСУ. "Мобилизоваться под приговор", чтобы избежать суда в таких категориях практически невозможно", — подытожил адвокат.

Также он добавил, что условно-досрочно освободиться для прохождения службы можно, но для осужденных за особо тяжкие коррупционные преступления такая привилегия недоступна. Решение же в отношении других коррупционеров будет принимать суд.

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения. Антикоррупционная система после внедрения изменений должна стать более эффективной.

Также мы сообщали о задержании чиновника "Киевпастранс". Он переплатил 1,1 миллиона гривен при закупке железнодорожного оборудования.