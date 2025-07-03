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Головна Мобілізація Чи можна отримати кілька штрафів за порушення мобілізації

Чи можна отримати кілька штрафів за порушення мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 21:56
Чи можуть виписати кілька штрафів військовозобов’язаному - пояснення ТЦК
Співробітник ТЦК працює за комп'ютером. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язаний може порушити одразу кілька адміністративних норм. Але покарання у вигляді штрафу призначать лише за найтяжче з цих порушень.

Про це повідомив начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП, майор юстиції Сергій М'якенький в ефірі телемарафону.

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Чи можуть виписати кілька штрафів військовозобов’язаному

За його словами, відповідно до статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо одна особа допустила кілька порушень одночасно — наприклад, не оновила облікові дані до 16 липня 2024 року, не з’явилася за повісткою та не пройшла повторне ВЛК до 5 червня — кожен із цих випадків фіксується окремо.

Втім, як зазначив М’якенький, "адміністративне стягнення призначається в межах санкції за найбільш серйозне правопорушення". Інакше кажучи, навіть у разі кількох порушень, штраф накладається лише один — за те з них, яке вважається найтяжчим.

"Зважаючи на те, що як за статтею 210, так і за статтею 210 прим КУпАП мінімальний штраф однаковий, а це 17 тисяч гривень, стягнення буде накладено лише одне, навіть якщо зафіксовано кілька правопорушень одночасно", — пояснив представник ТЦК.

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість — відтепер користувачі можуть сплачувати адміністративні штрафи безпосередньо через мобільний сервіс. Увесь процес переведено в онлайн-формат, що дозволяє уникнути черг та заощадити час.

При цьому ми писали, що усе частіше українці, які підлягають військовому обліку, помічають у застосунку "Резерв+" тривожне повідомлення — червоний рядок із написом "У розшуку". У нашому матеріалі ми докладно пояснили, що означає цей статус, чому він з’являється та чи можливо його анулювати шляхом сплати адміністративного штрафу.

штраф мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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