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Главная Мобилизация Можно ли получить несколько штрафов за нарушение мобилизации

Можно ли получить несколько штрафов за нарушение мобилизации

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 21:56
Могут ли выписать несколько штрафов военнообязанному - объяснение ТЦК
Сотрудник ТЦК работает за компьютером. Фото: "АрмияInform"

Военнообязанный может нарушить сразу несколько административных норм. Но наказание в виде штрафа назначат только за самое тяжелое из этих нарушений.

Об этом сообщил начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП, майор юстиции Сергей Мякенький в эфире телемарафона.

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Могут ли выписать несколько штрафов военнообязанному

По его словам, согласно статье 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если одно лицо допустило несколько нарушений одновременно, например не обновило учетные данные до 16 июля 2024 года, не явилось по повестке и не прошло повторное ВВК до 5 июня, каждый из этих случаев фиксируется отдельно.

Впрочем, как отметил Мякенький, "административное взыскание назначается в пределах санкции за наиболее серьезное правонарушение". Иначе говоря, даже в случае нескольких нарушений штраф налагается только один — за то из них, которое считается самым тяжелым.

"Учитывая то, что как по статье 210, так и по статье 210 прим КУоАП минимальный штраф одинаковый, а это 17 тысяч гривен, взыскание будет наложено только одно, даже если зафиксировано несколько правонарушений одновременно", — пояснил представитель ТЦК.

Напомним, что в приложении "Резерв+" появилась новая возможность — отныне пользователи могут оплачивать административные штрафы непосредственно через мобильный сервис. Весь процесс переведен в онлайн-формат, что позволяет избежать очередей и сэкономить время.

При этом мы писали, что все чаще украинцы, подлежащие воинскому учету, замечают в приложении "Резерв+" тревожное сообщение — красную строку с надписью "В розыске". В нашем материале мы подробно объяснили, что означает этот статус, почему он появляется и возможно ли его аннулировать путем уплаты административного штрафа.

штраф мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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