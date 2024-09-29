Чи можуть мобілізовані підписати контракт — юрист пояснив нюанси

Мобілізовані бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у час дії воєнного стану мобілізовані громадяни можуть обрати службу за контрактом навіть після врученої повістки співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юрист Дмитро Франчук пояснив деталі такої процедури, повідомляє 24 канал.

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Підписання контракту мобілізованими

Законодавство України не забороняє мобілізованим особам укладати контракт на військову службу. Проте все може бути не так просто, як здається.

ТЦК та СП мають право відмовити у підписанні контракту з огляду на потреби Збройних Сил України та інші важливі фактори, зокрема військово-облікову спеціальність громадянина.

"Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі", — зазначив Франчук.

Юрист пояснив, що військовозобов'язані, які бажають служити за контрактом, повинні звернутися до ТЦК та СП з відповідною заявою та надати пакет необхідних документів.

Після проходження медичної комісії та отримання згоди від ТЦК та СП, військовозобов'язані зможуть укласти контракт на військову службу.

Франчук додав, що процес може бути тривалим і без гарантій. Важливо продовжувати виконувати вимоги повістки до отримання остаточного рішення від ТЦК та СП.

Також ми писали, що до законодавства внесуть зміни щодо мобілізації. Зокрема, йдеться про перевірку документів військовозобов'язаних представниками ТЦК.

Окрім того, у ТЦК повідомили, що багатодітні батьки можуть бути мобілізовані. Проте юристи зазначають, що згідно з чинним законодавством, батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від призову, за винятком випадків заборгованості з аліментів.