Могут ли мобилизовать подписать контракт — юрист объяснил нюансы

Мобилизированные бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине во время военного положения мобилизованные граждане могут выбрать службу по контракту даже после врученной повестки сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юрист Дмитрий Франчук объяснил детали такой процедуры, сообщает 24 канал.

Читайте также:

Подписание контракта мобилизованными

Законодательство Украины не запрещает мобилизованным лицам заключать контракт на военную службу. Однако все может быть не так просто, как кажется.

ТЦК и СП имеют право отказать в подписании контракта с учетом потребностей Вооруженных Сил Украины и других важных факторов, в частности военно-учетной специальности гражданина.

"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", — отметил Франчук.

Юрист пояснил, что военнообязанные, желающие служить по контракту, должны обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением и предоставить пакет необходимых документов.

После прохождения медицинской комиссии и получения согласия от ТЦК и СП военнообязанные смогут заключить контракт на военную службу.

Франчук добавил, что процесс может быть продолжительным и без гарантий. Важно продолжать выполнять требования повестки до получения окончательного решения ТЦК и СП.

Также мы писали, что в законодательство внесут изменения по мобилизации. В частности, речь идет о проверке военнообязанных документов представителями ТЦК.

Кроме того, в ТЦК сообщили, что многодетные родители могут быть мобилизованы. Однако юристы отмечают, что согласно действующему законодательству родители троих и более детей имеют право на отсрочку от призыва, за исключением случаев задолженности по алиментам.