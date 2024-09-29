Могут ли мобилизовать подписать контракт — юрист объяснил нюансы

Могут ли мобилизованные подписать контракт — юрист объяснил нюансы
В Украине во время военного положения мобилизованные граждане могут выбрать службу по контракту даже после врученной повестки сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Юрист Дмитрий Франчук объяснил детали такой процедуры, сообщает 24 канал.
Подписание контракта мобилизованными
Законодательство Украины не запрещает мобилизованным лицам заключать контракт на военную службу. Однако все может быть не так просто, как кажется.
ТЦК и СП имеют право отказать в подписании контракта с учетом потребностей Вооруженных Сил Украины и других важных факторов, в частности военно-учетной специальности гражданина.
"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", — отметил Франчук.
Юрист пояснил, что военнообязанные, желающие служить по контракту, должны обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением и предоставить пакет необходимых документов.
После прохождения медицинской комиссии и получения согласия от ТЦК и СП военнообязанные смогут заключить контракт на военную службу.
Франчук добавил, что процесс может быть продолжительным и без гарантий. Важно продолжать выполнять требования повестки до получения окончательного решения ТЦК и СП.
Также мы писали, что в законодательство внесут изменения по мобилизации. В частности, речь идет о проверке военнообязанных документов представителями ТЦК.
Кроме того, в ТЦК сообщили, что многодетные родители могут быть мобилизованы. Однако юристы отмечают, что согласно действующему законодательству родители троих и более детей имеют право на отсрочку от призыва, за исключением случаев задолженности по алиментам.
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