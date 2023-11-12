Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років — відповідь адвоката

Військові вручають повістку чоловіку. Ілюстративне фото: armyinform

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Громадяни, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки підлягають виключенню з військового обліку.

Про це повідомив у коментарі "РБК-Україна" адвокат Антон Маринич.

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Граничний вік для військовослужбовців:

рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років;

вищого офіцерського складу — до 65 років.

Проте на прохання військовослужбовця цей вік може бути збільшено до 5 років за умови, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на посаді, яку вони обіймають, визнані ВЛК придатними за станом здоров'я для проходження військової служби понад граничний вік.

"Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки після досягнення граничного віку підлягають виключенню з військового обліку. Якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг граничного віку 60 років, у такому випадку на його прохання він може залишитися на службі ще до 5 років", — зауважив адвокат

Категорії громадян у військовому обліку

Своєю чергою, як визначено у Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу", можна виділити такі категорії громадян:

допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ;

резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ;

військовослужбовці — особи, які проходять військову службу.

Під час дії воєнного стану призов на строкову службу у віці від 18 до 27 років не здійснюється. Якщо призовнику виповнилось 27 років і він не проходив строкову службу, тоді він набуває статусу військовозобов’язаного.

"Щодо мобілізації призовників, можна стверджувати, що вони не підпадають під категорію громадян, яких можуть мобілізувати. Якщо призовник має бажання проходити військову службу, в такому випадку він може добровільно укласти контракт", — зазначив адвокат.

Підлітки, яким у рік приписки виповнилося 17 років, мають піти до ТЦК, щоб стати на військовий облік за місцем свого проживання, пройти медичний огляд та отримати військово-обліковий документ.

"Що стосується громадян, яким виповнилось 17 років, то вони можуть укласти контракт на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також закладів фахової передвищої військової освіти, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу", — каже юрист.

Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізувати придатних до війська людей. Утім, від повістки можна відмовитися за певних обставин. За яких умов це можна зробити, пояснила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.