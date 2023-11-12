Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет — ответ адвоката

Военные вручают повестку мужчине. Иллюстративное фото: armyinform

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Граждане, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе. Такие мужчины подлежат исключению из военного учета.

Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" адвокат Антон Маринич.

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Граничный возраст для военнослужащих:

рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;

высшего офицерского состава — до 65 лет.

Однако по просьбе военнослужащего этот возраст может быть увеличен до 5 лет при условии, что такие военнослужащие имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности и признаны ВЛК пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы свыше предельного возраста.

"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли возраста пребывания в запасе. Такие мужчины после достижения предельного возраста подлежат исключению из военного учета. Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его просьбе он может остаться на службе еще до 5 лет", — отметил адвокат

Категории граждан в военном учете

В свою очередь, как определено в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", можно выделить следующие категории граждан:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ на особый период;

резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве ВСУ;

военнослужащие — лица, проходящие военную службу.

Во время действия военного положения призыв на срочную службу в возрасте от 18 до 27 лет не осуществляется. Если призывнику исполнилось 27 лет и он не проходил срочную службу, тогда он приобретает статус военнообязанного.

"О мобилизации призывников можно утверждать, что они не подпадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать. Если призывник желает проходить военную службу, в таком случае он может добровольно заключить контракт", — отметил адвокат.

Подростки, которым в год приписки исполнилось 17 лет, должны пойти в ТЦК, чтобы стать на военный учет по месту жительства, пройти медицинское освидетельствование и получить военно-учетный документ.

"Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования, а также учреждений профессионального высшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава", — говорит юрист.

Напомним, в Украине продолжают мобилизовать пригодных в армию людей. Впрочем, от повестки можно отказаться при определенных обстоятельствах. В каких условиях это можно сделать, объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.