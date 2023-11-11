Чи можуть мобілізувати до 27 років, якщо Зеленський не підписав закон

Українські військовослужбовці в строю. Фото: Українські новини

Згідно з ухваленим законопроєктом ВР, призовний вік українців зменшився з 27 до 25 років. Юристи відповіли, чи означає це, що до лав ЗСУ можна мобілізувати призовників до 27-річного віку.

Про це повідомляє "Ти ж ЮРИСТ".

Читайте також:

Чи можуть сьогодні мобілізувати до ЗСУ до 27 років

"Призовників до 27 років не мають права мобілізувати до війська. Ще наприкінці весни Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9281, яким зменшила призовний вік для громадян з 27 до 25-річного віку. Але призовний вік в Україні досі не змінився", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі ухвалений Радою законопроєкт досі не підписав Президент України Володимир Зеленський, що перешкоджає його виконанню, адже таким чином внесені зміни ще не набули чинності. Тому поки що призовний вік в Україні залишається незмінним — від 18 до 27 років.

Оскільки мобілізація в Україні застосовується лише до військовозобов'язаних та резервістів, призовників до 27 років станом на сьогодні не можна мобілізувати до війська.

Нагадаємо, що 9 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії воєнного стану. Стало відомо, допоки будуть чинні терміни.

Також ми писали, що в Україні хочуть мобілізувати лише тих, хто дав письмову згоду. Розповідаємо, що про це відомо.