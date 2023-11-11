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Могут ли мобилизовать до 27 лет, если Зеленский не подписал закон

11 ноября 2023 06:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Могут ли мобилизовать до 27 лет, если Зеленский не подписал закон
Украинские военнослужащие в строю. Фото: Українські новини
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Согласно принятому законопроекту ВР, призывной возраст украинцев уменьшился с 27 до 25 лет. Юристы ответили, означает ли это, что в ряды ВСУ можно мобилизовать призывников до 27-летнего возраста.

Об этом сообщает "Ты же ЮРИСТ".

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"Призывников до 27 лет не имеют права мобилизовать в армию. Еще в конце весны Верховная Рада приняла законопроект № 9281, которым уменьшила призывной возраст для граждан с 27 до 25-летнего возраста. Но призывной возраст в Украине до сих пор не изменился", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятый Радой законопроект до сих пор не подписал Президент Украины Владимир Зеленский, что препятствует его выполнению, ведь таким образом внесенные изменения еще не вступили в силу. Поэтому пока призывной возраст в Украине остается неизменным — от 18 до 27 лет.

Поскольку мобилизация в Украине применяется только к военнообязанным и резервистам, призывников до 27 лет по состоянию на сегодня нельзя мобилизовать в армию.

Напомним, что 9 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и действиях военного положения. Стало известно, до каких пор будут действовать сроки.

Также мы писали, что в Украине хотят мобилизовать только тех, кто дал письменное согласие. Рассказываем, что об этом известно.

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