Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати людей із захворюваннями

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В умовах воєнного стану чоловіки призовного віку в Україні підлягають мобілізації. Непридатними до служби можуть визнати громадян, які мають певні захворювання, однак не кожна хвороба є підставою для визнання непридатності.

Про це ефірі "Українського радіо" заявив адвокат Олег Леонтьєв.

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Правознавець зазначив, що наявність хвороби не має автоматичного впливу на ступінь придатності до служби. Перелік захворювань, через які людину можуть визнати непридатною до служби, невеликий. Крім того, якщо людина скаржиться на стан здоров'я, отримує консультативні висновки лікарів, але не лікується, наявність захворювання не вплине на рішення ВЛК.

"Коли людині докучає хвороба, то вона повинна лікуватися, проходити амбулаторне чи стаціонарне лікування, тобто робити речі, які демонструють, що вона справді хворіє й ця хвороба заважає нормально функціонувати організму. Логіка має бути така: якщо хворий, лікуйся, а вже за результатами цього лікування лікарі ВЛК ухвалюють рішення", — пояснив адвокат.

Також Леонтьєв додав, що висновок ВЛК вважається дійсним упродовж року. На огляд до лікарів потрібно йти з медичною карткою. Медики мають не лише оглянути військовозобов'язаного, а й провести інструментальні та лабораторні дослідження: аналіз крові, флюорографію, електрокардіограму, перевірку рівня цукру.

Нагадаємо, усі, хто має статус обмежено придатних до служби, мають до 5 червня пройти повторну ВЛК. Тих, хто проігнорує цю вимогу, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ТЦК та СП потрібно розпустити. За мобілізацію, на його думку, мають відповідати цивільні рекрутингові центри.