Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать людей с заболеваниями

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В условиях военного положения мужчины призывного возраста в Украине подлежат мобилизации. Непригодными к службе могут признать граждан, которые имеют определенные заболевания, однако не каждая болезнь является основанием для признания непригодности.

Об этом эфире "Украинского радио" заявил адвокат Олег Леонтьев.

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Правовед отметил, что наличие болезни не влияет на степень пригодности к службе автоматически. Перечень заболеваний, из-за которых человека могут признать непригодным к службе, небольшой. Кроме того, если человек жалуется на состояние здоровья, получает консультативные заключения врачей, но не лечится, наличие заболевания не повлияет на решение ВВК.

"Когда человеку досаждает болезнь, то он должен лечиться, проходить амбулаторное или стационарное лечение, то есть делать вещи, которые демонстрируют, что он действительно болеет и эта болезнь мешает нормально функционировать организму. Логика должна быть такая: если болен, лечись, а уже по результатам этого лечения врачи ВВК принимают решение", — объяснил адвокат.

Также Леонтьев добавил, что заключение ВВК считается действительным в течение года. На осмотр к врачам нужно идти с медицинской карточкой. Медики должны не только осмотреть военнообязанного, но и провести инструментальные и лабораторные исследования: анализ крови, флюорографию, электрокардиограмму, проверку уровня сахара.

Напомним, все, кто имеет статус ограниченно пригодных к службе, должны до 5 июня пройти повторную ВВК. Тех, кто проигнорирует это требование, привлекут к административной ответственности.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что ТЦК и СП нужно распустить. За мобилизацию, по его мнению, должны отвечать гражданские рекрутинговые центры.