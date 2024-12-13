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Чи можуть роздавати повістки в лікарні

13 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістки в лікарні - законність вручення повісток в лікарні
Вручення повістки військовозобов’язаному громадянину. Фото: ЛОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Процес вручення повісток на території лікарень формально не є забороненим. Але для того, аби не порушити формальні та моральні норми, потрібно дотриматися низки умов.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів адвокат, керуючий партнер АО Winner Partners Сергій Литвиненко.

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Умови для вручення повісток в лікарнях

За словами Сергія Литвиненка, повістки можуть бути вручені у будь-якому місці, де перебуває особа, що підлягає мобілізації.

"Це означає, що немає прямої заборони на роздачу повісток у лікарнях", — підкреслив адвокат.

Але, додав він, є певні умови, які повинні бути дотримані:

  • пацієнти мають право на отримання медичної допомоги без стороннього втручання. Роздача повісток у лікарнях може порушити це право;
  • медичні заклади зобов'язані забезпечувати конфіденційність інформації про пацієнтів. Роздача повісток у лікарнях може стати причиною розголошення персональних даних.

Моральні перепони для ТЦК

Крім того, підкреслив Сергій Литвиненко, у питанні роздачі повісток у лікарнях є також певний моральний вимір.

"Лікарня — це місце, де люди шукають допомоги та зцілення. Роздача повісток у такому середовищі може спричинити додатковий стрес і негативні емоції у пацієнтів, що не сприятиме їхньому одужанню", — зазначив юрист.

Він навів аргументи проти вручення повісток у лікарнях:

  • пацієнти мають право на приватне життя та захист від зайвих вторгнень;
  • стрес і тривога можуть негативно впливати на процес одужання;
  • дані про пацієнтів можуть бути застарілими або неточними, що ускладнить процес вручення повісток.
  • пацієнти можуть бути неспроможні з'явитися за повісткою через стан здоров'я.

"Роздача повісток у лікарнях є складним і суперечливим питанням, яке потребує ретельного врахування правових, моральних та практичних аспектів. Хоча законодавство дозволяє вручення повісток в будь-якому місці, включаючи лікарні, важливо зважати на права пацієнтів і моральні норми. З практичної точки зору, є багато перепон, які роблять цей процес неефективним", — підкреслив Сергій Литвиненко.

Роздача повісток, резюмував адвокат, має здійснюватися з урахуванням усіх обставин та із максимальною повагою до приватного життя та здоров'я громадян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є чинною повістка без підпису начальника ТЦК.

Також ми повідомляли про те, чи буде штраф за неявку за повісткою, яку не вручили особисто.

лікарні мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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