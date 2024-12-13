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Могут ли раздавать повестки в больнице

13 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестки в больнице – законность вручения повесток в больнице
Вручение повестки военнообязанному гражданину. Фото: ЛОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Процесс вручения повесток на территории больниц формально не запрещен. Но для того, чтобы не нарушить формальные и моральные нормы, нужно соблюсти ряд условий.

Об этом в комментарии Новини. LIVE рассказал адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко.

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Условия для вручения повесток в больницах

По словам Сергея Литвиненко, повестки могут быть вручены в любом месте, где находится лицо, подлежащее мобилизации.

"Это значит, что нет прямого запрета на раздачу повесток в больницах", — подчеркнул адвокат.

Но, добавил он, есть определенные условия, которые должны соблюдаться:

  • пациенты имеют право на получение медицинской помощи без постороннего вмешательства. Раздача повесток в больницах может нарушить это право;
  • медицинские учреждения обязаны обеспечивать конфиденциальность информации о пациентах. Раздача повесток в больницах может стать причиной разглашения персональных данных.

Нравственные препятствия для ТЦК

Кроме того, подчеркнул Сергей Литвиненко, в вопросе раздачи повесток в больницах есть также определенное моральное измерение.

"Больница — это место, где люди ищут помощи и исцеления. Раздача повесток в такой среде может повлечь за собой дополнительный стресс и негативные эмоции у пациентов, что не будет способствовать их выздоровлению", — отметил юрист.

Он привел аргументы против вручения повесток в больницах:

  • пациенты имеют право на частную жизнь и защиту от лишних вторжений;
  • стресс и тревога могут негативно влиять на процесс выздоровления;
  • данные о пациентах могут быть устаревшими или неточные, что затруднит процесс вручения повесток.
  • пациенты могут быть не в состоянии появиться за повесткой из-за состояния здоровья.

"Раздача повесток в больницах является сложным и противоречивым вопросом, требующим тщательного учета правовых, моральных и практических аспектов. Хотя законодательство разрешает вручение повесток в любом месте, включая больницы, важно учитывать права пациентов и моральные нормы. С практической точки зрения, есть много преград, которые делают этот процесс неэффективным", — подчеркнул Сергей Литвиненко.

Раздача повесток, резюмировал адвокат, должна производиться с учетом всех обстоятельств и с максимальным уважением к частной жизни и здоровью граждан.

Напомним, мы ранее писали о том, действует ли повестка без подписи начальника ТЦК.

Также мы сообщали о том, будет ли штраф за неявку по повестке, которую не вручили лично.

больницы мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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