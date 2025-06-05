Бронювання від мобілізації — чи можуть видати заброньованому повістку

Чи можуть видати повістку, якщо є бронювання — відповідь адвоката
В умовах мобілізації та воєнного стану військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістку від працівників ТЦК та СП. Винятком є ті, хто має бронювання.
Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.
Чи можуть видати повістку заброньованому
Правознавець зазначив, що представники військкомату не мають права заздалегідь вручати повістки заброньованим, адже бронювання можуть продовжити. До того ж мобілізаційному розпорядженню передують певні етапи.
"ТЦК не має такого права (вручати заздалегідь повістки тим, хто має бронювання, — Ред.), оскільки на час видачі мобілізаційного розпорядження не знає достеменно, що в майбутньому Ви не матимете права на відстрочку... При мобілізації, тобто перед тим, як видати мобілізаційне розпорядження, Вам повинні провести професійно-психогічний відбір", — пояснив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, для керівників ТЦК та СП розробили посібник із рекомендаціями щодо спілкування з військовозобов'язаними. Таким чином хочуть мінімізувати напругу в суспільстві й запобігти конфліктним ситуаціям.
Раніше адвокат Юрій Айвазян порадив реагувати на повістку навіть тим, хто має відстрочку. За його словами, ігнорування документа від ТЦК та СП може призвести до кримінального переслідування.
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