Бронювання від мобілізації — чи можуть видати заброньованому повістку

Працівники ТЦК та СП перевіряють чоловіка. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

В умовах мобілізації та воєнного стану військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістку від працівників ТЦК та СП. Винятком є ті, хто має бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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Правознавець зазначив, що представники військкомату не мають права заздалегідь вручати повістки заброньованим, адже бронювання можуть продовжити. До того ж мобілізаційному розпорядженню передують певні етапи.



"ТЦК не має такого права (вручати заздалегідь повістки тим, хто має бронювання, — Ред.), оскільки на час видачі мобілізаційного розпорядження не знає достеменно, що в майбутньому Ви не матимете права на відстрочку... При мобілізації, тобто перед тим, як видати мобілізаційне розпорядження, Вам повинні провести професійно-психогічний відбір", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, для керівників ТЦК та СП розробили посібник із рекомендаціями щодо спілкування з військовозобов'язаними. Таким чином хочуть мінімізувати напругу в суспільстві й запобігти конфліктним ситуаціям.

Раніше адвокат Юрій Айвазян порадив реагувати на повістку навіть тим, хто має відстрочку. За його словами, ігнорування документа від ТЦК та СП може призвести до кримінального переслідування.