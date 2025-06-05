Бронирование от мобилизации — могут ли выдать забронированному повестку

Работники ТЦК и СП проверяют мужчину. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

В условиях мобилизации и военного положения военнообязанные граждане могут получить повестку от работников ТЦК и СП. Исключением являются те, кто имеет бронирование.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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Могут ли выдать повестку забронированному

Правовед отметил, что представители военкомата не имеют права заранее вручать повестки забронированным, ведь бронирование могут продолжить. К тому же мобилизационному распоряжению предшествуют определенные этапы.



"ТЦК не имеет такого права (вручать заранее повестки тем, кто имеет бронирование, — Ред.), поскольку на время выдачи мобилизационного распоряжения не знает точно, что в будущем Вы не будете иметь права на отсрочку... При мобилизации, то есть перед тем, как выдать мобилизационное распоряжение, Вам должны провести профессионально-психологический отбор",— объяснил Юрий Айвазян.

Напомним, для руководителей ТЦК и СП разработали пособие с рекомендациями по общению с военнообязанными. Таким образом хотят минимизировать напряжение в обществе и предотвратить конфликтные ситуации.

Ранее адвокат Юрий Айвазян посоветовал реагировать на повестку даже тем, кто имеет отсрочку. По его словам, игнорирование документа от ТЦК и СП может привести к уголовному преследованию.