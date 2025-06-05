Бронирование от мобилизации — могут ли выдать забронированному повестку

Могут ли выдать повестку, если есть бронирование — ответ адвоката
В условиях мобилизации и военного положения военнообязанные граждане могут получить повестку от работников ТЦК и СП. Исключением являются те, кто имеет бронирование.
Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.
Могут ли выдать повестку забронированному
Правовед отметил, что представители военкомата не имеют права заранее вручать повестки забронированным, ведь бронирование могут продолжить. К тому же мобилизационному распоряжению предшествуют определенные этапы.
"ТЦК не имеет такого права (вручать заранее повестки тем, кто имеет бронирование, — Ред.), поскольку на время выдачи мобилизационного распоряжения не знает точно, что в будущем Вы не будете иметь права на отсрочку... При мобилизации, то есть перед тем, как выдать мобилизационное распоряжение, Вам должны провести профессионально-психологический отбор",— объяснил Юрий Айвазян.
Напомним, для руководителей ТЦК и СП разработали пособие с рекомендациями по общению с военнообязанными. Таким образом хотят минимизировать напряжение в обществе и предотвратить конфликтные ситуации.
Ранее адвокат Юрий Айвазян посоветовал реагировать на повестку даже тем, кто имеет отсрочку. По его словам, игнорирование документа от ТЦК и СП может привести к уголовному преследованию.
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