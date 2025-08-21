Відео
Чи можуть військового направити у цивільну лікарню

Чи можуть військового направити у цивільну лікарню

Дата публікації: 21 серпня 2025 20:00
Лікування військового у міській лікарні - коли це можливо
Військовослужбовці на лікуванні. Фото: RECOVERY

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, може бути направлений на лікування не тільки до військового шпиталю, а і в цивільні медичні заклади. Така можливість передбачена законом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Лікування військового у міській лікарні

До юристів звернувся військовослужбовець, який взяв направлення у військовий шпиталь на консультацію.

Військовий поцікавився, чи може статися такий варіант, коли після консультації його направлять на лікування, але не у військовий заклад, а у цивільну міську лікарню.

"Якщо в тому буде потреба, то можуть", — підтвердив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Хто має повідомляти військову частину

Щодо ситуації, коли після лікування треба буде повертатися на службу, то, зазначив юрист, шпиталь сам повинен проінформувати частину.

"Так само раджу і Вам контактували із безпосереднім командиром шляхом направлення йому підтверджуючих медичних документів щодо Вашої госпіталізації", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримуватиме військовослужбовець на лікуванні.

Додамо, ми повідомляли про те, яким є процес повернення до служби після лікування.

ЗСУ військові лікування військовослужбовці лікарня
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
