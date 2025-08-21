Видео
Дата публикации 21 августа 2025 20:00
Лечение военного в городской больнице - когда это возможно
Военнослужащие на лечении. Фото: RECOVERY

Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, может быть направлен на лечение не только в военный госпиталь, но и в гражданские медицинские учреждения. Такая возможность предусмотрена законом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Лечение военного в городской больнице

К юристам обратился военнослужащий, который взял направление в военный госпиталь на консультацию.

Военный поинтересовался, может ли случиться такой вариант, когда после консультации его направят на лечение, но не в военное учреждение, а в гражданскую городскую больницу.

"Если в том будет необходимость, то могут", — подтвердил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Кто должен сообщать в воинскую часть

Что касается ситуации, когда после лечения надо будет возвращаться на службу, то, отметил юрист, госпиталь сам должен проинформировать часть.

"Так же советую и Вам контактировали с непосредственным командиром, путем направления ему подтверждающих медицинских документов по Вашей госпитализации", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты будет получать военнослужащий на лечении.

Добавим, мы сообщали о том, каким является процесс возвращения к службе после лечения.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
