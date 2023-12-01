Чи можуть ВІЛ-інфіковані йти на фронт — пояснення лікаря-інфекціоніста

Військовий на ВЛК. Фото: Львівський обласний ТЦК

Люди з ВІЛ, які приймають терапію, живуть звичайне життя, як і всі інші. Однак багато питань викликає тема ВІЛ-інфікованих військових — чи безпечно їм йти на фронт та чи можуть вони заразити інших у випадку поранення.

На ці питання Новини.LIVE відповів лікар-інфекціоніст відділу Управління та протидії ВІЛ-інфекції Центру громадського здоровʼя України Сергій Рябоконь.

Читайте також:

ВІЛ-інфіковані військові

"У перші місяці війни багато було ВІЛ-інфікованих, які пішли на фронт, в тому числі й добровольцями. І вони там продовжують служити, приймають АРТ. Тобто є такі випадки", — розповів лікар-інфекціоніст.

Загалом, якщо людина регулярно приймає антиретровірусну терапію та має хорошу імунну систему — вона не матиме особливих потреб на фронті та може нести службу, як усі інші бійці.

Однак, якщо рівень імунної системи недостатній, ця людина може набагато легше підхопити такі хвороби, як бронхіт, туберкульоз, пневмонію та інші. Таким людям приєднуватись до лав Збройних сил не рекомендується.

"Військкомати обстежують на ВІЛ. Але, наскільки я знаю, вони дивляться не стільки на ВІЛ-інфекцію, як на супутні захворювання та рівень імунітету", — повідомив Сергій Рябоконь.

Дуже важливо знати чи хворий військовий на ВІЛ, адже у випадку поранення, військовий медик, що рятуватиме його, може також інфікуватись через кров.

Після такому контакту з ВІЛ-інфікованим, людина має протягом 72 годин отримати пост-контактну терапію, аби запобігти зараженню.

Нагадаємо, 1 грудня у світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. В Україні на сьогодні орієнтовно 250 000 людей є ВІЛ-інфікованими.