Могут ли ВИЧ-инфицированные идти на фронт, — объяснения врача-инфекциониста
Люди с ВИЧ, принимающие терапию, живут обычную жизнь, как и все остальные. Однако многие вопросы вызывает тема ВИЧ-инфицированных военных — безопасно ли им идти на фронт и могут ли они заразить других в случае ранения.
На эти вопросы Новини.LIVE ответил врач-инфекционист отдела Управления и противодействия ВИЧ-инфекции Центра общественного здоровья Украины Сергей Рябоконь.
ВИЧ-инфицированные военные
"В первые месяцы войны много было ВИЧ-инфицированных, которые ушли на фронт, в том числе и добровольцами. И они там продолжают служить, принимают АРТ. То есть есть такие случаи", — рассказал врач-инфекционист.
В общем, если человек регулярно принимает антиретровирусную терапию и имеет хорошую иммунную систему — у него нет особых потребностей на фронте и может нести службу, как все остальные бойцы.
Однако если уровень иммунной системы недостаточен, этот человек может гораздо легче подхватить такие болезни, как бронхит, туберкулез, пневмонию и другие. Таким людям присоединяться к рядам Вооруженных Сил не рекомендуется.
"Военнокоматы обследуют на ВИЧ. Но, насколько я знаю, они смотрят не столько на ВИЧ-инфекцию, как на сопутствующие заболевания и уровень иммунитета", — сообщил Сергей Рябоконь.
Очень важно знать больной военный ВИЧ, ведь в случае ранения, военный медик, который будет спасать его, может также инфицироваться через кровь.
После такого контакта с ВИЧ-инфицированным, человек должен в течение 72 часов получить постконтактную терапию, чтобы предотвратить заражение.
Напомним, 1 декабря в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. В Украине на сегодняшний день ориентировочно 250 000 человек являются ВИЧ-инфицированными.
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