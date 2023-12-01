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Могут ли ВИЧ-инфицированные идти на фронт, — объяснения врача-инфекциониста

1 декабря 2023 17:54
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Могут ли ВИЧ-инфицированные идти на фронт, — объяснения врача-инфекциониста
Военный на ВВК. Фото: Львовский областной ТЦК
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Люди с ВИЧ, принимающие терапию, живут обычную жизнь, как и все остальные. Однако многие вопросы вызывает тема ВИЧ-инфицированных военных — безопасно ли им идти на фронт и могут ли они заразить других в случае ранения.

На эти вопросы Новини.LIVE ответил врач-инфекционист отдела Управления и противодействия ВИЧ-инфекции Центра общественного здоровья Украины Сергей Рябоконь.

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ВИЧ-инфицированные военные

"В первые месяцы войны много было ВИЧ-инфицированных, которые ушли на фронт, в том числе и добровольцами. И они там продолжают служить, принимают АРТ. То есть есть такие случаи", — рассказал врач-инфекционист.

В общем, если человек регулярно принимает антиретровирусную терапию и имеет хорошую иммунную систему — у него нет особых потребностей на фронте и может нести службу, как все остальные бойцы.

Однако если уровень иммунной системы недостаточен, этот человек может гораздо легче подхватить такие болезни, как бронхит, туберкулез, пневмонию и другие. Таким людям присоединяться к рядам Вооруженных Сил не рекомендуется.

"Военнокоматы обследуют на ВИЧ. Но, насколько я знаю, они смотрят не столько на ВИЧ-инфекцию, как на сопутствующие заболевания и уровень иммунитета", — сообщил Сергей Рябоконь.

Очень важно знать больной военный ВИЧ, ведь в случае ранения, военный медик, который будет спасать его, может также инфицироваться через кровь.

После такого контакта с ВИЧ-инфицированным, человек должен в течение 72 часов получить постконтактную терапию, чтобы предотвратить заражение.

Напомним, 1 декабря в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. В Украине на сегодняшний день ориентировочно 250 000 человек являются ВИЧ-инфицированными.

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