Чи можуть звільнити від мобілізації чоловіка, якщо на окупованій території померла рідна людина

Вручення повістки чоловіку. Ілюстративне фото: соцмережі

Юрист Сергій Богун розповів, чи можуть звільнити від мобілізації чоловіка, якщо на тимчасово окупованій території України померла його рідна людина. Він розглянув один з прикладів.

Свою відповідь Сергій Богун написав на сайті по юридичних питаннях.

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Звільнення від мобілізації

До юриста звернулася жінка з проханням розповісти, чи можуть звільнити її 36-річного чоловіка від мобілізації, якщо його мати померла на тимчасово окупованій території.

"В мене є чоловік, йому 36 років, тобто призовного віку, у армії служив, зараз можуть знов забрати, нещодавно дізнався про смерть мами на окупованій території, підкажіть, будь ласка, я чула що є закон який звільняє від мобілізації по факту смерті, можна подробиці за цей закон? Маму застрелили окупанти, у поліцію ще не ходив, чи є такий закон, й які подальші дії чоловіку робити?" — запитала вона.

За словами юриста, звільнення від призову під час мобілізації в таких випадках передбачено ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", однак цей випадок до зазначених підстав не входить.

"Закон стосується осіб, що брали безпосередню участь у заходах спрямованих на захист держави, забезпечення безпеки", — додав Богун.

Нагадаємо, майже два роки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які не мають підстав для відстрочення та придатні за станом здоров'я. Водночас законодавством передбачено перелік громадян, які мають право бути звільнені від військової служби. Нещодавно

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії воєнного стану. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року.