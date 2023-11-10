Могут ли освободить от мобилизации мужчину, если на оккупированной территории умер родной человек

Вручение повестки мужчине. Иллюстративное фото: соцсети

Юрист Сергей Богун рассказал, могут ли освободить от мобилизации мужчину, если на временно оккупированной территории Украины умер его родной человек. Он разглядел один из примеров.

Свой ответ Сергей Богун написал на сайте по юридическим вопросам.

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К юристу обратилась женщина с просьбой рассказать, могут ли освободить ее 36-летнего мужа от мобилизации, если его мать умерла на временно оккупированной территории.

"У меня есть муж, ему 36 лет, то есть призывного возраста, в армии служил, сейчас могут снова забрать, недавно узнал о смерти мамы на оккупированной территории, подскажите, пожалуйста, я слышала что есть закон освобождающий от мобилизации по факту смерти, можно подробности за этот закон? Маму застрелили оккупанты, в полицию еще не ходил, есть ли такой закон, и какие дальнейшие действия мужчине делать?" — спросила она.

По словам юриста, освобождение от призыва во время мобилизации в таких случаях предусмотрено ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", однако этот случай в указанные основания не входит.

"Закон касается лиц, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, направленных на защиту государства, обеспечение безопасности", — добавил Богун.

Напомним, почти два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат все военнообязанные мужчины, которые не имеют оснований для отсрочки и пригодны по состоянию здоровья. В то же время, законодательством предусмотрен перечень граждан, которые имеют право быть освобожденными от военной службы. Недавно Верховная Рада приняла в целом закон, предусматривающий отсрочку от мобилизации для еще одной категории.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и действия военного положения. Они будут действовать до 14 февраля 2024 года.