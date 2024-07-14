Мобілізація в Україні 2024 — як впливає Резерв+ на повістку

Додаток Резерв+. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE.

В Міністерстві оборони України пояснили, як впливає оновлення даних в мобільному додатку Резерв+ на отримання повістки. Адже вже 2,7 мільйона українців оновили свої персональні дані за допомогою смартфону.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

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За словами чиновниці, жоден з громадян, який оновлював дані через додаток, не отримав повідомлення про повістку.

"Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки", — наголосила вона.

Щодня, як зазначила Черногоренко, майже 90-100 тисяч громадян оновлюють свої дані онлайн, що свідчить про довіру до цифрових інструментів. Вона зауважила, що зручність процесу дозволяє уникнути довгих черг і раннього підйому для відвідування військкоматів, та закликала українців не відкладати оновлення даних на останній момент, адже це дозволить уникнути перевантаження системи. За її словами, навіть якщо документ не сформувався, громадянин все одно оновив свої дані.

"Оновлюйтеся зараз у телефоні та обов'язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", — порадила Черногоренко.

Скриншот допису Черногоренко

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, про те, чи потрібно оновлювати дані у ТЦК людям з довічною інвалідністю.

Також в Міноборони назвали кількість українців, які оновили дані через застосунок Резерв+.