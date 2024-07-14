Мобилизация в Украине 2024 — как влияет Резерв+ на повестку

Приложение Резерв+. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE.

В Министерстве обороны Украины объяснили, как влияет обновление данных в мобильном приложении Резерв+ на получение повестки. Ведь уже 2,7 миллиона украинцев обновили свои персональные данные с помощью смартфона.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook .

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По словам чиновницы, ни один из граждан, обновлявший данные через приложение, не получил уведомления о повестке.

"Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки", - подчеркнула она.

Ежедневно, как отметила Черногоренко, около 90-100 тысяч граждан обновляют свои данные онлайн, что свидетельствует о доверии к цифровым инструментам. Она отметила, что удобство процесса позволяет избежать длинных очередей и раннего подъема для посещения военкоматов и призвала украинцев не откладывать обновление данных на последний момент, ведь это позволит избежать перегрузки системы. По ее словам, даже если документ не сформировался, гражданин все равно обновил свои данные.

"Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сохранит им нервы и силы в эту жару", - посоветовала Черногоренко.

Скриншот сообщения Черногоренко

Напомним, ранее мы сообщали о том, нужно ли обновлять данные в ТЦК людям с пожизненной инвалидностью.

Также в Минобороны назвали количество украинцев, обновивших данные через приложение Резерв+.