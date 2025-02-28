Відстрочка для догляду — чи можна оформити відстрочку для догляду за чужою людиною

Оформлення відстрочки. Фото: УНІАН

Відстрочка для догляду надається винятково у випадках з особами 1-3 ступенях споріднення. Відстрочка від мобілізації для догляду за нерідною людиною є неможливою, існує лише варіант опікунства над недієздатною особою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для догляду за нерідною людиною

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку для догляду за людиною, яка є не його кровним родичем, а лише сусідом.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що такий крок не є можливим з погляду законодавства.

"Хоч для оформлення відстрочки, хоч для звільнення з військової служби, доглядальник повинен бути членом сім'ї як мінімум 3-го ступеня споріднення", — пояснив Дерій.

Як отримати відстрочку для догляду за чужою особою

Юрист пояснив, як можна отримати відстрочку в такій ситуації.

"Єдиний варіант — це визнати сусіда недієздатним у судовому порядку, а чоловіка визнати опікуном", — підкреслив Дерій.

Але, додав правник, це можливо лише в тому випадку, якщо ця особа внаслідок психічного захворювання не усвідомлює власних дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є три ключові умови для оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба відвідувати ТЦК для того, аби продовжити відстрочку від мобілізації за причиною догляду за родичем.