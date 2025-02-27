Хто може отримати відстрочку від мобілізації у березні 2025 року — перелік підстав

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Відстрочка від мобілізації — єдиний законний спосіб, що надає військовозобов'язаному чоловіку право відстрочити виконання військового обов'язку під час воєнного стану. Певна річ, для цього особа повинна мати певні підстави, передбачені законом, та офіційно оформити звільнення від військової служби, надавши ТЦК та СП відповідні документи.

Хто з військовозобов'язаних чоловіків в Україні має право отримати відстрочку від мобілізації у березні 2025 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Усі категорії громадян України, які мають право бути звільнені від призову, визначені у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Право на відстрочку надається особам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема інвалідність I, II, III групи.

Чоловіки можуть отримати відстрочку через навчання або певні професії, які мають критично важливе значення для функціонування держави. Зокрема, це стосується медичних працівників, працівників правоохоронних органів, науковців, викладачів, а також спеціалістів стратегічних галузей, таких як енергетика, зв'язок та оборонна промисловість.

Відстрочка також може надаватися студентам та аспірантам, які здобувають освіту на денній формі навчання у вищих навчальних закладах.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Часто українці оформлюють звільнення від військової служби через сімейні проблеми або певні життєві ситуації. Законом передбачено перелік сімейних обставин, які є підставою для відстрочки:

є багатодітними батьками (троє та більше дітей, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів);

батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років (за умови, що інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти);

мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною віком до 18 років, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

є членами родини другого ступеня споріднення та здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

втратили близького родича на війні (чоловіка, дружину, сина, дочку, батька, мати, діда, бабусю, рідних або повнорідних чи неповнорідних братів або сестер). Мова йде про зниклих безвісти або тих, хто загинув під час бойових дій;

звільнені з російського полону;

мають близького родича, якому посмертно присвоєно звання Герой України.

Важливо знати, що відстрочка від мобілізації не надається на безстроковий час — її потрібно подовжувати в зазначені терміни. Раніше ми писали, як військовозобов'язаному в Україні правильно подати заяву на продовження відстрочки.

Нагадаємо, ми повідомляли, куди потрібно звертатись чоловікам, якщо у "Резерв+" не відображається відстрочка.

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