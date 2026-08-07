Чи можуть мобілізувати з 3 групою інвалідності без відстрочки

Людина на кріслі колісному та військові. Фото: Pexels, Генштаб ЗСУ, колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані, які мають третю групу інвалідності, звільнені від проходження військово-лікарської комісії та не підлягають призову, навіть якщо їхній статус ще офіційно не внесений до військових баз. Але зволікати з формальностями законознавці все-таки не рекомендують та радять оформити відстрочку, причому йти до ТЦК не обов'язково.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення юриста Владислава Дерія.

Чому людям з інвалідністю 3 групи не рекомендовано ходити без відстрочки

Громадяни України з третьою групою інвалідності не підлягають мобілізації, а територіальні центри комплектування позбавлені законних підстав виписувати їм направлення на військово-лікарську комісію, незалежно від того, чи встигла людина оформити відстрочку.

За словами юриста, захист цієї категорії осіб від примусового медичного огляду чітко прописаний у законодавстві. Зокрема, пункт 8-1 урядової постанови №932 визначає, що у разі отримання даних про інвалідність через електронну інформаційну взаємодію реєстрів, таких громадян заборонено відправляти на ВЛК, у тому числі для взяття на військовий облік. Цю ж норму дублює пункт 69 постанови КМУ №560, де вказано, що особи, які в установленому порядку визнані особами з інвалідністю, є винятком і не підлягають повторним або загальним медкомісіям.

Попри прямі законодавчі заборони на мобілізацію, фахівці наполегливо рекомендують офіційно зафіксувати право на відстрочку. Найшвидше для цього скористатися оновленою версією застосунку "Резерв+".

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Щоб подати запит дистанційно, військовозобов'язаному потрібно перевірити актуальність своїх даних, після чого на головній сторінці "Резерв ID" натиснути на іконку з трьома крапками біля свого імені. У меню слід обрати опцію подачі запиту на відстрочку, вказати причиною наявність інвалідності та підтвердити дію. Якщо програма успішно синхронізується з Реєстром Мінсоцполітики та знайде там відповідні записи, сповіщення про оформлену відстрочку надійде впродовж 24 годин.

Є інвалідність, але Резерв+ не підтягує такі дані — що робити

У випадку, коли електронні бази не підтягують інформацію і застосунок видає відмову, громадянину доведеться звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг. Процедура подачі паперів у ЦНАП зараз змінена: адміністратор сам заповнює необхідну заяву, а оригінали медичних висновків, наприклад, витяг з рішення експертної команди, у заявника не забирають. Працівник установи лише сканує їх та надсилає в електронному форматі на розгляд комісії ТЦК.

Замість оригіналів заявник отримує офіційний опис вхідних документів. Юрист наголошує, що опис вхідних документів дуже важливо мати на руках. Наявність цього паперу гарантує повну недоторканність на весь період перевірки, яка триває від 7 до 15 днів. На час розгляду звернення, а також після схвалення відстрочки, жодні мобілізаційні заходи чи направлення на ВЛК щодо такої людини вчинятися не можуть. Після того як ТЦК затвердить документи, відомості про відстрочку автоматично з'являться в базі та відобразяться у застосунку "Резерв+".

Щобільше, як інформували Новини.LIVE, посилаючись на заяви юристів, особи з інвалідністю не втрачають законного права виїзду за кордон у період воєнного стану через те, що вони перебувають на військовому обліку. А для перетину кордону їм потрібно лише показати прикордонникам будь-який із трьох офіційних документів.

Водночас юрист пояснив, чи можуть мобілізувати людину, яка проходить замісну підтримувальну терапію від наркозалежності. Остаточне звільнення та виключення з обліку можливі лише за умови, що ВЛК визнає особу повністю непридатною до служби.