Виїзд за кордон осіб з інвалідністю: перелік необхідних документів

Перетин кордону для осіб з інвалідністю. Фото: колаж Новини.LIVE, ДПСУ, Pexels

Наявність громадян на військовому обліку не позбавляє осіб з інвалідністю права виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Для перетину державного кордону їм достатньо пред'явити прикордонникам один із трьох визначених законодавством підтверджувальних документів.

Роз'яснення надали юристи та адвокати на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Які документи треба показати на кордоні особі з інвалідністю для виїзду за межі України

Загальні правила воєнного стану передбачають суворі обмеження на виїзд з країни для громадян, які перебувають на військовому обліку та досягли 23 років. Це правило діє однаково як для призовників, так і для військовозобов'язаних. Втім, наявність інвалідності створює чіткий виняток з цього порядку.

Юрист Владислав Дерій деталізував юридичні нюанси цієї процедури у відповідь на запит військовозобов'язаного з інвалідністю. За словами правозахисника, перебування на військовому обліку не створює жодних перешкод для виїзду такої категорії громадян за кордон

Але цей виняток чинний за умови, якщо людина має при собі належне документальне підтвердження свого стану здоров'я.

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При перетині державного кордону громадянин повинен пред'явити прикордонникам один із трьох передбачених варіантів документів. Найпростішим із них є стандартне посвідчення особи з інвалідністю. Окрім цього, прикордонники приймають пенсійне посвідчення або спеціальний документ, який засвідчує призначення соціальної допомоги.

Третім допустимим варіантом є довідка для отримання пільг особами з інвалідністю. Такий документ видають тим громадянам, які згідно із законодавством не мають права на оформлення пенсії або державної соціальної допомоги, проте він володіє повною юридичною силою під час проходження прикордонного контролю.

Як писали раніше Новини.LIVE, чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право виїжджати за межі України навіть без супроводу дітей. Юристи пояснили, що ключовою умовою для вільного перетину кордону цією категорією військовозобов'язаних є наявність повного пакета та назвали перелік.

Також законознавці пояснили, чому підставою для відмови у виїзді чоловікам може стати їхнє перебування в розшуку через порушення мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Існує можливість заздалегідь перевірити наявність будь-яких заборон чи обмежень на перетин кордону в онлайн-режимі.