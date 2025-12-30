Відео
Чи обмежує мирний план мобілізацію в Україні — Сирський відповів

Чи обмежує мирний план мобілізацію в Україні — Сирський відповів

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 02:01
Сирський сказав, чи обмежує мирний план Трампа мобілізацію в Україні
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У мирному плані США немає ніяких обмежень для України у питанні мобілізації. Також Україну влаштовує чисельність ЗСУ у розмірі 800 тисяч осіб в мирний час, оскільки цієї кількісті достатньо, щоб дати відсіч у разі нового нападу РФ.

Про в інтерв'ю "24 Каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Що сказав Сирський про мобілізацію, мирний план і чисельність ЗСУ

У генерала запитали, чи влаштовує Україну пункт у мирному плані американців про 800-тисячну армію в мирний час. У відповідь він зазначив, що така цифра є гарантією, що Україна зможе дати відсіч, якщо РФ вирішить знову напасти.

"Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються", — пояснив Сирський.

Також він уточнив, що спочатку Україні було запропоновано скоротити ЗСУ до 600 тисяч, але 800-тисячна армія "якраз задовольняє країну".

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі перемир'я воєнний стан в країні не завершиться автоматично. Він пояснив, що скасування може тільки після отримання реальних гарантій безпеки.

Також ми писали, що глава ГУР Кирило Буданов назвав, на скільки Росія перевищила мобілізаційний план.

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні Олександр Сирський мирний план
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
