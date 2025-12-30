Сирський сказав, чи обмежує мирний план Трампа мобілізацію в Україні

Чи обмежує мирний план мобілізацію в Україні — Сирський відповів
У мирному плані США немає ніяких обмежень для України у питанні мобілізації. Також Україну влаштовує чисельність ЗСУ у розмірі 800 тисяч осіб в мирний час, оскільки цієї кількісті достатньо, щоб дати відсіч у разі нового нападу РФ.
Про в інтерв'ю "24 Каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Що сказав Сирський про мобілізацію, мирний план і чисельність ЗСУ
У генерала запитали, чи влаштовує Україну пункт у мирному плані американців про 800-тисячну армію в мирний час. У відповідь він зазначив, що така цифра є гарантією, що Україна зможе дати відсіч, якщо РФ вирішить знову напасти.
"Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються", — пояснив Сирський.
Також він уточнив, що спочатку Україні було запропоновано скоротити ЗСУ до 600 тисяч, але 800-тисячна армія "якраз задовольняє країну".
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі перемир'я воєнний стан в країні не завершиться автоматично. Він пояснив, що скасування може тільки після отримання реальних гарантій безпеки.
Також ми писали, що глава ГУР Кирило Буданов назвав, на скільки Росія перевищила мобілізаційний план.
