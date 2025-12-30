Сырский сказал, ограничивает ли мирный план Трампа мобилизацию в Украине

Ограничивает ли мирный план мобилизацию — Сырский дал ответ
В мирном плане США нет никаких ограничений для Украины в вопросе мобилизации. Также Украину устраивает численность ВСУ в размере 800 тысяч человек в мирное время, поскольку этого количества достаточно, чтобы дать отпор в случае нового нападения РФ.
Об этом в интервью "24 Каналу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.
Что сказал Сырский о мобилизации, мирном плане и численности ВСУ
У генерала спросили, устраивает ли Украину пункт в мирном плане американцев о 800-тысячной армии в мирное время. В ответ он отметил, что такая цифра является гарантией, что Украина сможет дать отпор, если РФ решит снова напасть.
"Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", — пояснил Сырский.
Также он уточнил, что изначально Украине было предложено сократить ВСУ до 600 тысяч, но 800-тысячная армия "как раз удовлетворяет страну".
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае перемирия военное положение в стране не завершится автоматически. Он пояснил, что отмена может только после получения реальных гарантий безопасности.
Также мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданов назвал, на сколько Россия превысила мобилизационный план.
