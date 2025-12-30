Видео
Україна
Видео

Главная Мобилизация Ограничивает ли мирный план мобилизацию — Сырский дал ответ

Ограничивает ли мирный план мобилизацию — Сырский дал ответ

Дата публикации 30 декабря 2025 02:01
Сырский сказал, ограничивает ли мирный план Трампа мобилизацию в Украине
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В мирном плане США нет никаких ограничений для Украины в вопросе мобилизации. Также Украину устраивает численность ВСУ в размере 800 тысяч человек в мирное время, поскольку этого количества достаточно, чтобы дать отпор в случае нового нападения РФ. 

Об этом в интервью "24 Каналу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

Что сказал Сырский о мобилизации, мирном плане и численности ВСУ

У генерала спросили, устраивает ли Украину пункт в мирном плане американцев о 800-тысячной армии в мирное время. В ответ он отметил, что такая цифра является гарантией, что Украина сможет дать отпор, если РФ решит снова напасть.

"Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", — пояснил Сырский.

Также он уточнил, что изначально Украине было предложено сократить ВСУ до 600 тысяч, но 800-тысячная армия "как раз удовлетворяет страну".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае перемирия военное положение в стране не завершится автоматически. Он пояснил, что отмена может только после получения реальных гарантий безопасности.

Также мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданов назвал, на сколько Россия превысила мобилизационный план.

ВСУ армия мобилизация война в Украине Александр Сырский мирный план
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
