Мобілізація жінок в Україні - юрист сказал, чи можливий призов

Жінки в ЗСУ. Фото: Сухопутні війська

В Україні певна категорія жінок може перебувати на військовому обліку, але це значить, що їх можуть мобілізувати. Згідно чинному законодавству, призов жінок можливий виключно добровільно.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі виданню "Фокус" сказала адвокат Віолета Монастирська.

Чи можуть мобілізувати жінку в Україні та хто має стати на військовий облік

Українське законодавство передбачає, що призов жінок на військову службу під час воєнного стану можливий лише за їхнім власним бажанням.

"Відповідно до частини 12 статті 1 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" №2232-XII, у чинній редакції після змін, внесених законом №3633-IX від 11 квітня 2024 року, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання та и‌и‌робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час виключно у добровільному порядку", — пояснила адвокат.

Також вона додала, що у разі мирного часу умови правила також передбачають добровільний формат. Жінки можуть йти на військову службу або проходити службу у військовому резерві за контрактом.

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Водночас військовий облік не варто порівнювати з мобілізацією. Як зазначає адвокат, це два різні за своїм юридичним змістом процеси. Перебування жінки на військовому обліку саме по собі не створює підстав для її примусового призову.

Хто з жінок має стати на військовий облік

Закон передбачає кілька категорій жінок, які повинні перебувати на військовому обліку. Серед них такі:

жінки, які добровільно хочуть пройти базову військову службу. Перед направленням на службу їх за особистою заявою ставлять на облік призовників.

жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Йдеться про тих, хто завершив навчання у закладі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти та отримав відповідну спеціальність. За умови придатності до військової служби за станом здоров’я та відповідності віковим вимогам вони мають бути взяті на військовий облік.

жінки, професія або спеціальність яких відповідає військово-обліковій спеціальності з переліку Міноборони. У цьому випадку постановка на військовий облік здійснюється за бажанням самої жінки.

При цьому навіть обов’язковий військовий облік для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою не означає, що вони автоматично повинні проходити військову службу.

"Обов’язок стати на військовий облік не означає обов’язок служити", — наголосила юрист.

Кого з жінок не можуть призвати під час мобілізації

Окремо закон встановлює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Відповідні підстави визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, до таких категорій належать:

жінки, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років;

жінки, які самостійно виховують дитину;

жінки, які є опікунами або піклувальниками дітей з інвалідністю;

жінки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік перебуває на військовій службі;

інші особи, які мають відповідні підстави для відстрочки, передбачені законодавством.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно на сайті Кабміну була зареєстрована петиція із пропозицією поширити військовий облік на працездатних жінок, які не мають дітей.

Також ми писали, що у Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про те, що в Україні нібито планують мобілізувати жінок.