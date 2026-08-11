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Головна Мобілізація В ЦПД заявили, що мобілізації жінок в Україні не буде

В ЦПД заявили, що мобілізації жінок в Україні не буде

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 04:50
Мобілізації жінок в Україні не буде, заявив Коваленко
Жінки в армії. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні не планують мобілізувати жінок до лав ЗСУ. Окрім того, у ніяких змін щодо правил відстрочки для багатодітних батьків теж не буде.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Чи буде мобілізація жінок в Україні

Зауважимо, що нещодавно в соцмережах знову з'явилася інформація про те, що нібито жінок планують мобілізувати до ЗСУ, а для багатодітних батьків скасовувати відстрочок.

Однак Коваленко у себе в Telegram закликав українців критично ставитися до інформації і "не поширювати дурню".

"Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню", — наголосив керівник ЦПД.

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Коваленко заявив, що мобілізації жінок в Україні не буде
Пост Коваленка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора на саміті Кабміну з'явилася петиції, в якій пропонували поширити військовий облік на працездатних жінок, які не мають дітей.

Також ми нещодавно писали, особи якого віку не підлягають мобілізації.

жінки мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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