Мобілізації жінок в Україні не буде, заявив Коваленко

Жінки в армії. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні не планують мобілізувати жінок до лав ЗСУ. Окрім того, у ніяких змін щодо правил відстрочки для багатодітних батьків теж не буде.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Чи буде мобілізація жінок в Україні

Зауважимо, що нещодавно в соцмережах знову з'явилася інформація про те, що нібито жінок планують мобілізувати до ЗСУ, а для багатодітних батьків скасовувати відстрочок.

Однак Коваленко у себе в Telegram закликав українців критично ставитися до інформації і "не поширювати дурню".

"Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню", — наголосив керівник ЦПД.

Читайте також:

Пост Коваленка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора на саміті Кабміну з'явилася петиції, в якій пропонували поширити військовий облік на працездатних жінок, які не мають дітей.

Також ми нещодавно писали, особи якого віку не підлягають мобілізації.